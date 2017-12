Bacardi: Bacardi präsentiert den neuen Major Lazer Limited Edition Rum

Einführung: 09. November 2017

Mit dieser besonderen, neuen Kreation ergänzt die meistausgezeichnete Spirituose der Welt seine Range an Premium-Produkten exklusiv für einen begrenzten Zeitraum. Der gereifte, milde Rum mit intensivem bernsteinfarbenen Ton und feinen Aromen aus tropischen Früchten, Zedernholz, Mandeln und Vanille wurde in exklusiver Zusammenarbeit zwischen Bacardi und dem Musiker Jillionaire, Mitglied des US-amerikanischen DJ- und Produzententrios Major Lazer kreiert. Nur für kurze Zeit in limitierter Auflage erhältlich.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Glas Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 12 Flaschen im Karton Einzelpackungsgröße: 700 ml UVP in Euro: 19,99

Firmenlogo Hersteller Bacardi GmbH

Hindenburgstraße 49

22297 Hamburg

Deutschland

http://www.bacardi-deutschland.de

Weitere Informationen