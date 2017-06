Beyond: Hochwertige Hundenahrung aus natürlichen Zutaten

Einführung: 01. August 2017

Ab Ende Juli mischt Beyond das Natural- Segment richtig auf. Mit dem innovativen Konzept aus nur neun Zutaten will sich Purina wichtige Anteile im Bereich Natural sichern. Die neue Hundefuttermarke wird zunächst in drei Varietäten (Reich an Huhn mit Vollkorngerste, Reich an Lamm mit Vollkorngerste, Reich an Lachs mit Hafer) erhältlich sein und enthält als Hauptzutat hochwertiges Protein von Huhn, Lamm oder Lachs. Ergänzt werden die Sorten um hochwertige Getreidearten, ausgewählte Gemüsesorten sowie Vitamine und Mineralstoffe. Beyond enthält keinen zugesetzten Weizen, sondern eine Kombination aus Vollkorngerste, Hafer und Reis. Beyond verzichtet komplett auf die Zugabe von Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen. Beyond Simply 9 ist ab KW 30 sowohl im Lebensmitteleinzelhandel als auch im Fachhandel in den drei Sorten Huhn, Lamm und Lachs in den Größen 1,4 kg und 3 kg erhältlich.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Plastik Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 bzw. 4 Einzelpackungsgröße: 1,4 kg bzw. 3 kg UVP in Euro: 5,99€ bzw. 11,49€

Firmenlogo Hersteller Nestlé Purina PetCare Deutschland GmbH

Albert-Latz-Str. 6

53879 Euskirchen

Deutschland

http://www.purina.de

Weitere Informationen