Bärchen: Bärchen-Bratwurst

Einführung: 28. Mai 2018

Die Bärchen-Bratwurst ist eine kindgerechte, feine Bratwurst aus Schweinefleisch, die in einer praktischen 3x2-Verpackung erhältlich sein wird. So kann sie leicht portioniert werden. Die Bärchen-Bratwurst kann sowohl auf dem Grill als auch in der Pfanne zubereitet werden.

Bestell- und Lieferdaten

Material: vakuumiert Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 8 Packungen je Karton Einzelpackungsgröße: 180g UVP in Euro: 1,99

Firmenlogo Hersteller H. & E. Reinert Westfälische Privat-Fleischerei GmbH

Mittel Loxten 37

33775 Versmold

Deutschland

http://www.reinert.de

Weitere Informationen