Bahlsen`s Winter Wonderland: Bahlsen Saisonprodukte

Aktionszeitraum: 01. November 2016 - 31. Dezember 2016

Neben den Saisonplatzierungen im herbstlichen Design bietet Bahlsen ab November zusätzlich eine attraktive Themenwelt für den Winter an. Passend zur starken Saisongebäck-Nachfrage in der Vorweihnachtszeit kann die emotinale Bahlsen-Winterwelt dem POS weihnachtliche Stimmung verleihen. Beim Kauf von 3 Bahlsen Saisonprodukten bekommt der Shopper eine dekorative Geschenktüte gratis - direkt an der Platzierung. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit die Kunden mit einer Instore-Verlosung eines trendigen Airboards zu begeistern - ideal für den perfekten Rodel-Spaß!

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Weihnachten 2016 Für Produkte: Bahlsen Saisonprodukte Art der Promotion: Saisonale Promotion

