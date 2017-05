Berchtesgadener Land: Frische Erdbeer-Milch

Einführung: 01. Juli 2017

Frische Erdbeer-Milch: Mehr Sortenvielfalt für unterwegs Neben den beliebten Sorten Schokolade, Banane und Bourbon-Vanille gibt es jetzt auch ein Berchtesgadener Land Milchmischgetränk als frische Erdbeer-Milch (380 ml), hergestellt mit Erdbeersaft für natürlich fruchtigen Erdbeergeschmack. Als handliche Tetra-Top-Flasche mit Schraubverschluss und mit einem extra Plus an Calcium ist die neue Erdbeer-Milch ein richtiger Energiespender für unterwegs – ideal für Schule, Arbeit oder Freizeit. Eine Packung deckt bereits 75 % des Tagesbedarfs an Calcium.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Tetra Top mit Schraubverschluss Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 8 x 380 ml Einzelpackungsgröße: 380 ml UVP in Euro: 0,79-0,89

