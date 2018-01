Birkel: Birkel Minuto „Frischkäse-Kräuter Topf“ & Birkel Minuto XXL „Lauch-Käse-Hackfleisch Topf“

Einführung: 02. Januar 2018

Wer im Supermarkt nach schnellen und zugleich leckeren Ideen für eine heiße Mahlzeit sucht, wird bei der großen Auswahl von Birkel Minuto garantiert fündig. Ab Januar 2018 gibt es gleich zwei neue Sorten: den kleinen fleischlosen Birkel Minuto „Frischkäse-Kräuter Topf“ mit Bandnudeln in bester Birkel-Qualität und den extragroßen Birkel Minuto XXL „Lauch-Käse-Hackfleisch Topf“ mit den besonders beliebten Spiral-Nudeln. Der klassische kleine Topf ergibt 260 g und ist damit genau richtig für eine deftige Zwischenmahlzeit. Der XXL-Becher hingegen stillt auch den großen Hunger, denn er ergibt eine leckere heiße Nudelmahlzeit von 350 g. Und so einfach funktioniert´s: Den Becherinhalt mit kochendem Wasser bis zur Markierung aufgießen, umrühren, fünf Minuten ziehen lassen und heiß genießen! Beide Birkel Neuheiten bringen neuen Schwung in die schnelle Winterküche und wecken zugleich mit ihrem frischen hellgrünen Packungsdesign sowie ihren leckeren Rezepturen mit Lauch, Frischkäse und Kräutern die Vorfreude auf den Frühling. Unterstützt wird die Einführung der Neuprodukte durch impulsstarke Displayschütten am POS. Sie enthalten sowohl die Neuheit als auch vier weitere beliebte Birkel Minuto XXL-Sorten.

Bestell- und Lieferdaten

Material: PP-Becher Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 8 x 260 g und 6 x 350 g Einzelpackungsgröße: 260 g-Becher und 350 g-Becher UVP in Euro: 0,99 EUR und 1,29 EUR

Firmenlogo Hersteller Newlat GmbH

Franzosenstraße 9

68169 Mannheim

Deutschland

http://www.newlat.de

Weitere Informationen