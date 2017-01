Birkel: Nudel-Inspiration „Bärlauch-Frühlingszwiebel“ und „Chili-Knoblauch“

Einführung: 20. März 2017

Birkel erweitert seine Erfolgsserie Birkel Nudel-Inspiration um zwei neue geschmacksstarke Sorten. Für scharfe Momente in der Nudelküche sorgt die Neuheit Birkel Nudel-Inspiration „Chili-Knoblauch“. Die einzigartige Nudel-Variante mit pikantem Chili und einem Hauch würzigen Knoblauchs kommt in der beliebten Ausformung Spaghetti daher und ist mit ihrer roten Farbe ein echter Hingucker. Ob pur, mit etwas Öl, zu frischen Meeresfrüchten oder mediterranem Gemüse – die feinen Spaghetti sind ideal für alle, die es gerne etwas schärfer mögen. Kräuter-Liebhaber kommen bei der neuen herzhaften Sorte Birkel Nudel-Inspiration „Bärlauch-Frühlingszwiebel“ auf ihre Kosten – ihr Geschmack erinnert an einen sonnigen Tag im Grünen und bringt frischen Schwung in die sommerliche Nudelküche. Die innovativen Kelche eignen sich dank ihrer Form hervorragend für Rezepte mit leichten Saucen, die Raum für den aromatischen Eigengeschmack der Nudeln lassen.









Bestell- und Lieferdaten

Material: OPP-Verbundfolie Pfand: Einweg mit Pfand Verpackungseinheit an den Handel: Einweg pfandfrei Einzelpackungsgröße: 350 g UVP in Euro: 1,59 EUR (0,99 EUR Aktions-UVP)

