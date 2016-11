Black Tears: Der erste Spiced mit kubanischem Rum

Einführung: 01. Oktober 2016

Black Tears ist der erste Spiced mit kubanischem Rum. Entstanden aus dem einzigartigen kubanischen Lebensgefühl steht Black Tears für das moderne, pulsierende Kuba. Der Rum für Black Tears wird nach zwei Jahren Lagerung in weißen Eichenholzfässern mit natürlichen Essenzen von Vanille, Kaffee, Pfeffer sowie weiteren Gewürzen verfeinert und erhält so sein unverwechselbares Aroma. Er schmeckt sowohl pur als auch in Longdrinks und Cocktails. MADCON, einer der erfolgreichsten Urban Pop Acts in Europa, sind Miteigentümer von Black Tears und präsentieren die Marke zum Beispiel mit einem Product-Placement im Musikvideo, auf ihren Social-Media Kanälen und bei ihrer bevorstehenden Deutschland-Tour. Black Tears und MADCON – Eine einzigartige Kombination aus moderner Musik und einem neuen Spiced!





Bestell- und Lieferdaten

Material: Glasflasche Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6er Karton Einzelpackungsgröße: 0,7l UVP in Euro: 16,99

Firmenlogo Vertrieb Weinwelt Spirits (Mack & Schühle AG)

Neue Straße 45

73277 Owen (Teck)

Deutschland



Weitere Informationen