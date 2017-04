Block House: Block House Burger Box

Einführung: 03. April 2017

Die Block House Burger-Box – der Baukasten für den perfekten Burger. Jeder Burger Fan weiß um die zahlreichen Zutaten für den exzellenten Burger. Damit keine Komponente fehlt, bringt Block House ab April 2017 die neue Block House Cheese Burger-Box in den Lebensmitteleinzelhandel. Die Block House Burger-Box beinhaltet alle Einzelteile für zwei erstklassige Cheese Burger. Die 125 Gramm American Burger-Patties der hauseigenen Block House Fleischerei aus 100 Prozent saftigem Rindfleisch sind das Herzstück des Burgers. Die Premium Burger Brötchen mit Roggensauerteig verführen mit ihrer knusprigen Kruste und ihrem locker-leichten Geschmack zum Genusserlebnis. Weitere ausgewählte Zutaten in original Block House Qualität runden den Burger ab: Die rauchige BBQ Sauce, ein frisches Gurken Relish und fein-würziger Irischer Cheddar Käse toppen den Block House Cheese Burger. Der beiliegende Block House Steak Pfeffer verleiht dem Burger die richtige Würze. Sämtliche Komponenten sind in bester Qualität und in perfekt portionierter Menge für zwei erlesene Cheese Burger vorhanden. Die Block House Burger-Box ist in einem 514 Gramm Package tiefgekühlt für 5,99 Euro (UVP) im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Faltschachtel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 4 Einzelpackungsgröße: 514g UVP in Euro: 5,99

Firmenlogo Hersteller Block Foods AG

Lademannbogen 127

22339 Hamburg

Deutschland

http://www.block-house.de

