Block House: Frische Küche

Block House bringt jetzt die Produktlinie "Frische Küche“ in den LEH. Ab Oktober sind fünf köstliche Lieblingsessen erhältlich: Rinderroulade mit Speck, Gurke und Zwiebeln in kräftiger Sauce, Rinderbolognese in fruchtiger Tomatensauce, Rindfleisch Burgund in Rotweinsauce mit Perlzwiebeln und Speck, saftiges Wiener Rindsgulasch sowie Rindfleisch Stroganoff in Rahmsauce mit Gewürzgurken, Zwiebeln und Champignons. Die traditionellen Fleischgerichte werden in von den Convenience-Experten der Block Menü klassisch zubereitet und im „Slow Cook“ Verfahren langsam im Vakuumbeutel gegart, so dass alle wertvollen Inhaltsstoffe erhalten bleiben und das Fleisch besonders zart ist. Das Rindfleisch stammt aus dem Meisterbetrieb der hauseigenen Block House Fleischerei.