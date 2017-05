Block House: Frische Saucen

Einführung: 01. Mai 2017

Die perfekten Fleischbegleiter für zu Hause Block House BBQ- und Cocktail Sauce jetzt im Kühlregal Höchste Kompetenz in Sachen Fleisch und Grillen hat einen Namen: Block House. Neben den besten Steaks und knackigen Salaten aus den Restaurants, finden Fleischkenner auch eine breite Block House Produktpalette in ausgewählten Supermärkten. Neu im Sortiment sind jetzt die Block House BBQ Sauce und die Block House Cocktail Sauce – diese beiden Premiumsaucen machen die beginnende Grillsaison noch ein bisschen leckerer. Die Saucen gibt es im 250-Milliliter-Standbeutel im Kühlregal. Block House BBQ Sauce Die perfekte Ergänzung für Steaks, Burger oder Spare Ribs ist die BBQ Sauce. Mit Honig und einer rauchigen Note macht sie aus einem Grillabend ein Steakerlebnis der besonderen Art. Die Rezeptur wurde von den Block House Fleischexperten entwickelt. Sie unterstützt auf ideale Weise den Genuss eines saftigen Rump- oder Huft-Steaks aus dem Block House eigenen Fleischerei-Meisterbetrieb, das Verbraucher ebenfalls im Handel finden. Block House Cocktail Sauce Für Freunde von Krabben oder Scampi bringt Block House jetzt außerdem eine klassisch-fruchtige Cocktail Sauce in den Handel. Mit ihrer Joghurt-Note, die aufgepeppt wird durch einen Hauch Senf, ist diese Sauce die perfekte Ergänzung auf dem Tisch. Ihr milder Geschmack macht sie auch zu einem passenden Begleiter für alle Fleischvarianten. Beide Saucen gibt es für je 2,59 Euro (UVP).

Bestell- und Lieferdaten

Material: Standbodenbeutel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 Beutel Einzelpackungsgröße: 250ml UVP in Euro: 2,59

Firmenlogo Hersteller Block Foods AG

Lademannbogen 127

22339 Hamburg

Deutschland

http://www.block-house.de

Weitere Informationen