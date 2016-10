Bonne Maman: Bonne Maman Cookies in neuer praktischer Verpackung

Einführung: 24. Oktober 2016

Die Cookies der französischen Feinbäckerei Bonne Maman erscheinen in einer neuen praktischen Verpackung. Diese ist wieder verschließbar, was die leckeren Kekse frisch hält. Das Gebäck ist in einer Pappschale angeordnet, die ideal zum Servieren geeignet ist und die Kekse vor Bruch schützt. Das Feingebäck ist in 4 Geschmacksrichtungen erhältlich. Neben den klassischen Butterkeksen gibt es Cookies mit Mohn, Sesam und Sonnenblumenkernen, Schokoladen Cookies mit Schokostückchen sowie luftig leichte Kokosmakronen. Die 4 Gebäcksorten sind auch als attraktives Komplettdisplay erhältlich, das ideal zur Zweitplatzierung eingesetzt werden kann. Die unverwechselbare Verpackung mit dem fröhlich rot-weiß karierten Muster verspricht zurecht französischen Hochgenuss nach traditionellen Rezepten. Die Herstellung erfolgt unter Verwendung feinster Zutaten und dem Verzicht auf Konservierungs-, Farb- und Aromastoffen.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Cellophan Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 8 Einzelpackungsgröße: 150g /175g UVP in Euro: 2.49

Firmenlogo Vertrieb Top Food Im- und Exportsgesellschaft mbH

Badstrasse 16

74072 Heilbronn

Deutschland

http://www.topfood-gmbh.de

Kontakt Jochen Pfingstler

Telefon: 07131 / 72422-13

Telefax: 07131 / 72422-22

E-Mail: bestellung@topfood-gmbh.de



Weitere Informationen