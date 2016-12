Bref: Bref Rohrreiniger

Einführung: 02. Januar 2017

Die neuen Rohrreiniger von Bref beseitigen nicht nur kraftvoll hartnäckige Rohrverschmutzungen, sie beugen auch deren Neuentstehung sowie schlechen Gerüchen vor. Das Besondere: Je nach Anwendungsbereicht stehen zwei verschiedene Produkte mit speziell entwickelten Formlen zur Auswahl. Die Chlor-Formel fürs Bad löst Haare so schnell wie kein anderes Produkt im Markt auf. In der Küche wirkt eine Natronlaugen-Formel besonders kraftvoll gegen Fett und Speisereste. Das flüssige Gel sorgt dabei für eine besonders einfache und effektive Anwendung. Der Inhalt reicht für bis zu vier Anwendungen - und bietet damit die geringte Menge an Verpackungsmaterial pro Anwendung auf dem deutschen Markt.

Bestell- und Lieferdaten

Material: PET Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: Karto á 5 Flaschen Einzelpackungsgröße: 1 Liter UVP in Euro: 3,99

Firmenlogo Vertrieb Henkel Wasch- und Reinigungsmittel GmbH

Henkelstr. 6

40589 Düsseldorf

Deutschland

http://www.henkel.com

