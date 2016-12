Breitsamer Honig: Breitsamer Frühlingssummen

Einführung: 16. Januar 2017

Der volle Geschmack des Frühlings trifft auf vollen Einsatz für Bienen. Nach der ersten Blüte geimkert, bietet Breitsamer „Frühlingssummen“ das ganze Spektrum an Frühlingsblüten – von den ersten Obstblüten bis hin zum frühlingshaften Weidenkätzchen. Als Partner und Sponsor des bundesweiten Wettbewerbs „Wir tun was für Bienen“ spendet Breitsamer 40 Cent jedes „Frühlingssummens“ an lokale Bienenprojekte und inspiriert Verbraucher, selbst aktiv zu werden. Im neuen, auffallenden Design spricht das Breitsamer „Frühlingssummen“ thematisch und optisch eine breite Zielgruppe an.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Glas, neues Design Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 VBE Einzelpackungsgröße: 500 Gramm UVP in Euro: 6,99

Firmenlogo Hersteller Breitsamer Honig GmbH & Co KG

Berger-Kreuz-Straße 28

81735 München

Deutschland

http://www.breitsamer.de/index.html

Kontakt Susanne Ruther

Telefon: 089/4505620

E-Mail: Marketing@breitsamer.de



Weitere Informationen