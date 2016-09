Edelweiss: Brunch Bratapfel

Mit der limitierten Edition „Bratapfel“ zaubert Brunch von Oktober 2016 bis Januar 2017 winterliche Genüsse in die Stuben. Süße Bratapfel- und Rosinenstückchen sind umhüllt von karamellig-cremigem Brunch Brotaufstrich - serviert in einem ganz neuen Design. Als köstlicher Brotaufstrich, zum Verfeinern von Desserts, Kuchen und Cupcakes oder einfach so zum pur Vernaschen. Der Brotaufstrich zerschmilzt angenehm wohlig im Mund, übrig bleiben kleine Apfelstückchen und ein winterlich-warmer Geschmack nach Karamell und Zimt.