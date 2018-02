Einführung: 05. März 2018

Authentisch, rauchig und voller Geschmack – das sind die BBQ-Saucen von Bull’s Eye. Seit 1985 ist Bull’s Eye der Favorit unter amerikanischen Grillern und nun auch in Deutschland pünktlich zur Grillsaison in den Regalen. Die Bull’s Eye BBQ-Saucen ergänzen mit zehn Geschmacksrichtungen das große Feinkostsaucen-Sortiment von Kraft Heinz. In der Bull’s Eye Familie findet sich für jede Fleischsorte und Beilage der perfekte Begleiter: Original, Hot Chili, Spicy & Sweet, Steakhouse, Dark Beer, Burger, Spicy Garlic, Hot Chipotle Style, Bacon Style oder Honey.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Plastik- (425 ml) und Glasflaschen (235 ml) Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 425 ml Format: 4x2 Tray; 235 ml Format: 3x2 Tray Einzelpackungsgröße: 425 ml & 235 ml UVP in Euro: 1,69 - 3,59

Firmenlogo Hersteller H.J. Heinz GmbH

Erkrather Str. 228b

40233 Düsseldorf

Deutschland

http://www.hjheinz.de

