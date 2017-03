Capri-Sun Sammel-Promotion mit Spaß-Beuteln: 10er-Box Capri-Sun Orange, Multivitamin, Safari Fruits

Aktionszeitraum: 01. April 2017 - 30. Juli 2017

Ab April enthält jede 10er-Box in den Sorten Orange, Multivitamin und Safari Fruits – neben den klassischen Trinkpacks im herkömmlichen Design - bis zu fünf von acht Spaß-Beuteln mit einem Gesicht: mal cool mit Sonnenbrille, breit grinsend, zwinkernd oder verliebt mit Herzen in den Augen. Die Spaß-Beutel eignen sich ideal zum Sammeln oder Verschenken an Familie und Freunde. Eine 360°-Kampagne bestehend aus TV-Spots, Online-Auftritt und POS-Aktion unterstützt die Sammel-Promotion.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Bekanntmachung des Spaß-Beutels als neuer Markenbotschafter Für Produkte: 10er-Box Capri-Sun Orange, Multivitamin, Safari Fruits Art der Promotion: Einführungspromotion, Spezial Promotion

Firmenlogo Hersteller Deutsche SiSi-Werke Betriebs GmbH

Rudolf-Wild-Strasse 86-98

69214 Eppelheim

Deutschland

http://www.capri-sun.com/de-de

Weitere Informationen