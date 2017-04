Cavendish & Harvey: Winegums for Connoisseurs

Einführung: 01. Februar 2017

Cavendish & Harvey ist bekannt für seine mit Puderzucker bestäubten Drops, geschützt durch eine Siegelfolie in der goldenen Dose. Zum 40-jährigen Marken-Jubiläum erweitern die Winegums for Connoisseurs die Produktfamilie: Die neue Gourmet-Auswahl an fruchtigen Winegums lädt generationsübergreifend zum Genießen und Teilen ein. Das Premium-Produkt mit ausschließlich natürlichen Aromen und Farben ist in einem wiederverschließbaren 180g-Beutel erhältlich. Das innovative Packaging sorgt für langanhaltende Frische. Die englischen Winegums passen perfekt zur britischen Markenherkunft von Cavendish & Harvey. Eine Versuchung, der man nicht wiederstehen kann.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Standbodenbeutel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 14er Regalkarton und 168er 1/4-Chep Display Einzelpackungsgröße: 180g UVP in Euro: 1,89

