Einführung: 01. März 2017

Mit den praktischen Clasen Bio Müsli To Go Bechern liefert Carl Wilhelm Clasen eine leckere und hochwertige Möglichkeit, um ein schnelles, nährstoffreiches Frühstück in Bio-Qualität zuzubereiten. Aktuell finden sich im Clasen Bio Müsli To Go Sortiment die Sorten "Classic Mix", "Schoko" und "Superfoods". Hochwertige und ausgefallene Zutaten wie beispielsweise Gojibeeren, gepuffter Teff, Buchweizenflocken oder gepuffter Amaranth sorgen für einen innovativen und leckeren Start in den Tag! Alle Clasen Bio Müslis To Go sind vegan, enthalten einen hohen Anteil an Früchten, Saaten und Nüssen und verzichten auf den Zusatz von raffiniertem Zucker. Besonders vorteilhaft: Die drei Müsli To Go Sorten sind glutenfrei. Natürlicher Müsli-Genuss in Bio-Qualität für ein schnelles Frühstück oder einfach als Snack für zwischendurch - das sind die Clasen Bio Müslis To Go!

Bestell- und Lieferdaten

Material: Plastikbecher mit Papp-Banderole Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 4 x 85 g Einzelpackungsgröße: 85 g Becher UVP in Euro: 1,49

Firmenlogo Hersteller Carl Wilhelm Clasen GmbH

Dieselstraße 2

21465 Reinbek

Deutschland

http://www.cwclasen.de

Weitere Informationen