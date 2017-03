Corny : Corny Haferkraft im Multipack

Einführung: 03. April 2017

Die Schwartauer Werke erweitern das Angebot rund um ihren beliebten Riegel Corny Haferkraft: Ab April gibt es den weichen Haferriegel auch im praktischen 4er-Pack. Die Ballaststoffquelle mit mindestens 48 % Vollkornhaferflocken kommt in den drei Sorten Kakao, Mandel-Karamell und Cranberry-Kürbiskern in den Lebensmitteleinzelhandel. Einzeln entnommen passen die neuen, kleineren Riegel als praktische Zwischenmahlzeit ideal in jede Handtasche, den Sportbeutel oder die Jackentasche. Vollkorn-Haferflocken und die verschiedenen Extras der einzelnen Sorten machen Corny Haferkraft zu einem echten Leckerbissen.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Pappe Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: VKE mit 12 Faltschachteln à 140g Einzelpackungsgröße: Faltschachtel mit 4 Riegeln à 35g UVP in Euro: 1,29 €

Schwartauer Werke GmbH & Co. KGaA

Lübecker Str. 49-55

23611 Bad Schwartau

Deutschland

http://www.schwartauer-werke.de

