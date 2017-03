Corny „Streets of …“-Promotion: Corny

Aktionszeitraum: 02. Mai 2017 - 30. Juni 2017

Die Schwartauer Werke bringen ab Mai und nur für kurze Zeit eine neue Corny Limited Edition in den Handel. Die drei Sorten „Kalter Hund“ (Berlin), „Strawberry Cheesecake“ (New York) und „Ahornsirup & Pancake“ (Vancouver) nehmen Corny-Fans mit auf eine Tour durch die spannenden Weltmetropolen und greifen die dortigen Trend-Genüsse in den Geschmacksrichtungen der einzelnen Sorten auf.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Inspiriert von dem Trend der "Städte- und Ländereditionen" widmen sich die neuen, limitierten Corny-Geschmacksrichtungen den Straßen von Berlin, Vancouver und New York. Für Produkte: Corny Art der Promotion: Saisonale Promotion

Firmenlogo Hersteller Schwartauer Werke GmbH & Co. KGaA

Lübecker Str. 49-55

23611 Bad Schwartau

Deutschland

http://www.schwartauer-werke.de

Kontakt Thomas Koslowski

Telefon: 0451/204-839

E-Mail: t.koslowski@schwartau.de



