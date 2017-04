Dallmayr "I love Crema"-Gewinnspiel: Dallmayr Crema d'Oro, Crema d'Oro intensa, Espresso d'Oro und Crema d'Oro Selektion des Jahres Kolumbien

Aktionszeitraum: 15. Mai 2017 - 31. Dezember 2017

Ab 15. Mai 2017 startet im deutschen Lebensmitteleinzelhandel das große Dallmayr Gewinnspiel "I love Crema". Damit setzt Dallmayr seine erfolgreiche Promotionreihe rund um die beliebte Produktfamilie Dallmayr Crema d’Oro fort und verlost Gold im Gesamtwert von 50.000 Euro sowie 10.000 goldene Espressotassen. Jeder Teilnehmer erhält außerdem ein attraktives Dankeschön-Geschenk. So läuft die Aktion Auf jeder Packung Dallmayr Crema d’Oro, Dallmayr Crema d’Oro intensa, Espresso d’Oro (1.000 g, Ganze Bohne) und Crema d’Oro Selektion des Jahres Kolumbien ist ein Gewinnspiel-Etikett mit Rubbelfeld und Glückscode aufgeklebt. Der Käufer gibt den Gewinnspiel-Code auf der Dallmayr Gewinnspiel-Webseite (www.dallmayr.de/ilovecrema) ein und erhält automatisch per Post ein Dankeschön-Geschenk. Zusätzlich nehmen alle Teilnehmer an der Auslosung der attraktiven Hauptgewinne teil. Hauptgewinne 5 x 10.000 Euro in Gold und 10.000 goldene Espressotassen Dankeschön-Geschenke I love ... Button (auch mit individuellem Namensaufdruck) Einkaufstasche oder Gymsack. Alle Informationen rund um die Aktion sowie die Teilnahmebedingungen finden Interessierte unter www.dallmayr.de/ilovecrema.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Fortführung der erfolgreichen Promotions 2013, 2014 und 2015 Für Produkte: Dallmayr Crema d'Oro, Crema d'Oro intensa, Espresso d'Oro und Crema d'Oro Selektion des Jahres Kolumbien Art der Promotion: Spezial Promotion

Firmenlogo Hersteller Alois Dallmayr Kaffee oHG

Dienerstr. 14-15

80331 München

Deutschland

http://www.dallmayr.de

Weitere Informationen