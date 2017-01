Deli Reform: Gemünse auf's Brot

Einführung: 01. Februar 2017

Der neue Gemüse-Brotaufstrich in vier Sorten erfüllt, was das Etikett auf Anhieb verspricht – natürlicher Genuss, der schmeckt und einfach gut tut. Mehr als 55 Prozent Gemüseanteil, purer Geschmack, sorgfältige Zubereitung – das ist Deli Reform Gemüse auf's Brot.

Deli Reform Gemüse auf's Brot überzeugt durch den unvergleichlich puren Gemüsegeschmack und ist eine echte Bereicherung für das Frühstück, das Abendessen und den kleinen, schnellen Snack zum Streichen oder Dippen. Echter Gemüsegeschmack Deli Reform Gemüse auf's Brot ist in den vier Sorten „Tomate“ – sonnengereift & mediterran, „Olive“ – saftig & mild, „Paprika“ – tiefrot & knackig sowie „Pilze“ – fein & aromatisch erhältlich. Der natürliche Gemüsegeschmack bleibt durch schonendes Garen erhalten und wird mit Sonnenblumenkernen, hochwertigem Rapsöl, Kräutern und Gewürzen ergänzt. Feinste Gemüsestückchen sorgen für den gewissen Biss. Das wiederverschließbare 150-g-Glas sorgt für größtmögliche Frische und Haltbarkeit auch ohne Konservierungsstoffe.





Bestell- und Lieferdaten

Material: Glas mit Aluminiumdeckel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6 Einzelpackungsgröße: 150 g UVP in Euro: 2,19

Firmenlogo Hersteller Walter Rau Lebensmittelwerke GmbH

Münsterstraße 9-11

49176 Hilter am Teutoburger Wald

Deutschland

http://www.deli-reform.de

Kontakt Jochen Stork

Telefon: 054243660

E-Mail: info@walter-rau.de



