Deli Reform: Hochwertige Würzöle von Deli Reform

Deli Reform erweitert sein Sortiment von hochwertigen Speiseölen: Ab Juni 2017 kommen drei neue Würzöle mit Basilikum, Chili und Knoblauch in den Lebensmittelhandel. Dabei handelt es sich um Rapsöl-Produkte in der 250 ml-Flasche, die mit dem Geschmack von aromatischem Basilikum, frischem Knoblauch oder feurigen Chilis veredelt wurden. So entsteht eine besondere Würze, die die Produkte für Salate, Fisch und Fleischgerichte sowie zum Marinieren interessant macht. Mit seinen verschiedenen Geschmacksintensitäten entwickelt sich Rapsöl zum regionalen Pendant des Olivenöls. Die gesunden Inhaltsstoffe wie Omega-3-Fettsäuren und Vitamin E zeichnen die Pflanzenöle aus. Da das für die Deli Reform Würzöle verwendete Rapsöl zudem besonders mild ist, kann es Aromen wie die von Knoblauch, Chili und Basilikum besonders gut aufnehmen und natürlich konservieren. Die neuen Würzöle von Deli Reform sind für alle Gerichte geeignet, bei denen man keine frischen Kräuter zur Hand hat oder sie nicht selbst zerkleinern und hinzugeben möchte. Der praktische Ausgießer erleichtert die Dosierung. So hat man für jeden Verzehranlass den Geschmack der Gewürze und Kräuter direkt zur Hand: sei es für Salate, zum Verfeinern mediterraner Gerichte oder Marinieren von Fleisch und Fleisch.