Deli Reform: Neues Flaschen-Design für Rapskernöl von Deli

Mit seinen verschiedenen Geschmacksintensitäten entwickelt sich Rapsöl zum regionalen Pendant des Olivenöls. Die gesunden Inhaltsstoffe wie Omega-3-Fettsäuren und Vitamin E zeichnen die Pflanzenöle aus. Passend zur Einführung der Würzöle erhalten auch die bereits bekannten Rapskernöle von Deli Reform in den Geschmacksrichtungen nussig und mild ein neues Flaschendesign. Die hochwertigen Pflanzenöle entstammen der ersten Kaltpressung von Rapskernen aus deutschem Vertragsanbau. Es ist daher 100 % naturrein und dank der schonenden Herstellung reich an Geschmack und gesunden Inhaltsstoffen. Egal ob nussig oder mild im Geschmack, sie sind eine echte Bereicherung in der warmen und kalten Küche. Die Marke Deli Reform steht für gesunde und hochwertige Lebensmittel aus rein pflanzlichen Inhaltsstoffen. Mit der Neuauflage der Rapskernöle und den neuen Würzölen sorgt Deli Reform für mehr Wertschöpfung im Öl-Regal.