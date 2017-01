Doppelt schmeckt besser!: Leibniz Keks`n Cream

Aktionszeitraum: 01. Januar 2017 - 28. Februar 2017

Der neue Doppelkeks von Leibniz "Keks`n Cream" wird ab Januar 2017 am POS aufmerksamkeitsstark in Szene gesetzt. Die attraktive Themenwelt mit einer 3D-Inszenierung des Neuproduktes enthält außerdem Gratis-Samples in einer Selbstbedienungsschütte, die den Shopper vom guten Geschmack überzeugen und zum Kauf aktivieren.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Neuprodukt-Einführung Für Produkte: Leibniz Keks`n Cream Art der Promotion: Einführungspromotion

