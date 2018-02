Dr. Karg's Genuss mit Biss: Bio Vollkorn-SnackPack Dinkel Quinoa und Käse Kürbiskern

Einführung: 01. April 2018

Unter dem Motto „Genuss mit Biss“ begeistern die knackigen Dr. Karg’s Vollkorn-Snacks alle Fans von köstlicher, purer Geschmacksvielfalt. Für den vollwertigen Genuss unterwegs gibt es ab April zwei der beliebtesten Bio-Rezepturen als eine Portion im praktischen 30 g SnackPack. Die ballaststoffreichen Rezepturen aus natürlichen Zutaten beantworten den Wunsch der Verbraucher nach Vollkorn-Snackingartikeln zum köstlichen Zwischendurch-Genießen to go. Handlich und unkompliziert passt der 30 g Beutel auch in Snack-Automaten für die rund-um-die-Uhr Kantinen-, Reise-, Uni- oder Schulverpflegung.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Folie Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 10x 30g bzw. 20x 30g Einzelpackungsgröße: 30g UVP in Euro: ca. 0,99

