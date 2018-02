Dr. Karg's Genuss mit Biss: Protein-Snack Sesam Leinsaat

Einführung: 01. April 2018

Für alle, die in der Ernährung gerne Kohlenhydrate reduzieren möchten, gibt es ab April von Dr. Karg's eine köstliche Snack-Alternative mit einer Extraportion Eiweiß, vielen Körnern und Saaten und jeder Menge Geschmack. Mit 32 g Eiweiß pro 100 g ist der neue Dr. Karg’s Snack eine Quelle an Protein und beantwortet so den Wunsch der Verbraucher nach proteinreichen Snackingartikeln. Dank 36 % weniger Kohlenhydrate* passt der Protein-Snack auch perfekt in einen „lower carb“-Ernährungsplan. Der Beutel mit Wiederverschluss ist zudem praktisch zum Mitnehmen für unterwegs. *(im Vergleich zu dem beliebten Dr. Karg’s Vollkorn-Knäckebrot Classic 3-Saat)

Bestell- und Lieferdaten

Material: Folie Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 14 x 85g Einzelpackungsgröße: 85g UVP in Euro: 1,49 - 1,59

Firmenlogo Hersteller Dr. Klaus Karg KG

Alte Rother Str. 10

91126 Schwabach

Deutschland

http://www.dr-karg.de

Weitere Informationen