Dr. Oetker: Ristorante Pizza Dolce al Cioccolato

Einführung: 01. April 2017

„Her mit dem süßen Leben!“ – so heißt es ab April 2017 zur Freude aller Schokoladen-Liebhaber auch an der Pizzatruhe! Denn dann wird mit der Dolce al Cioccolato die erste süße Sorte im beliebten Ristorante-Sortiment serviert. In mehrere Stücke zerteilt und pur oder mit Eis und Früchten angerichtet, ist sie eine ausgefallene Abwechslung auf dem Dessert- oder Kuchenteller. Zarte Milchschokolade-Raspeln, Schokoladen-Tröpfchen und weiße Schokoladen-Stückchen – so eine Auflage hat es auf dem knusprig-dünnen Ristorante-Boden noch nie gegeben! Diesen gibt es bei der Pizza Dolce al Cioccolato ebenfalls zum ersten Mal mit Schokogeschmack, bedeckt mit einer feinen Schokoladensoße, um das süße Pizza-Vergnügen perfekt zu machen. Dabei verspricht die neue, außer-gewöhnliche Sorte beste Ristorante-Qualität von Dr. Oetker, wie man sie schon seit über 30 Jahren kennt.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Faltschachtel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: Sieben Packungen je VE Einzelpackungsgröße: 300g UVP in Euro: 2,69

