Edle Tropfen in Nuss: Gin Edition

Die köstlichen Edle Tropfen in Nuss Pralinen-Spezialitäten gibt es ab Januar 2017 kombiniert mit Gin, der Spirituose der Stunde. Zarte Schokolade und knackige Nüsse gefüllt mit den beliebtesten Gin-Cocktails dieser Welt sorgen für ein unwiderstehliches Genuss-Erlebnis: Gin & Tonic, in dunkler Milchschokolade, ist der Gin-Klassiker mit Tonic Water. Sloe Gin Fizz, in heller Milchschokolade, ist der Erfrischende Cocktail mit Schlehen-Gin & Zitrone. Gin Daisy, in weißer Schokolade, ist der fruchtige Cocktail mit Gin, Grenadine & Zitrone. Vesper, in heller Milchschokolade, ist der kräftige Cocktail-Klassiker mit Gin, Vodka & Lillet Blonde.