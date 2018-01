Edle Tropfen in Nuss: Krimi-Hörspiel-Edition

Neu von Edle Tropfen die limitierte 250g Krimi-Hörspiel-Edition mit gratis Krimi-Hörspiel-CD „Das sanfte Lächeln der Medusa“ mit Sky du Mont als Sherlock Holmes in der Sprecher-Hauptrolle. Die vier Geschmacksrichtungen Scotch Whisky, Cognac, Williams Christ Birne und Gin & Tonic erfüllen dabei alle Genießer-Erwartungen. Das spannende Packaging-Design im schwarz-weißen Look alter Sherlock-Holmes-Filme sorgt zusätzlich dafür, dass jeder Pralinen-Liebhaber in die spannende Welt des Sherlock Holmes & Dr. Watson in der Londoner Baker-Street 221b eintauchen kann.