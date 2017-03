Edle Tropfen in Nuss: London Cocktail Edition 250g

Einführung: 18. April 2017

It´s London Cocktail time mit Edle Tropfen in Nuss! Der Sommer 2017 bringt mit den neuen Edle Tropfen in Nuss Cocktails ein Stück London zu Ihnen nach Hause. Vom 18 April bis Ende August 2017 begeistern die vier erfrischenden und trendigen Cocktails Vesper, Scotch Sour, Sunny Gin Fizz und Sweet London jeden Edle Tropfen in Nuss Liebhaber und entführen in die legendäre Cocktail-Welt von London. Der weltberühmte Big Ben, die prachtvolle Tower Bridge und das quirlige Nachtleben in Soho sind dann zum Greifen nah und ein einzigartiges Genuss-Erlebnis zur Sommerzeit ist garantiert!

Bestell- und Lieferdaten

Material: Kartonage Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 6er Regalkarton, 24er Bodenaufsteller, 72er Chep-Display Einzelpackungsgröße: 250g UVP in Euro: 2,99 - 3,99

