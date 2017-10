Ein Stapel voller 8in1 Geschenke : 8in1 Snacks & Treats

Aktionszeitraum: 06. Oktober 2017 - 31. Dezember 2017

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft präsentiert 8in1, eine Marke der Spectrum Brands Inc., zwei neue Displays zur saisonalen Gestaltung. Händler haben die Wahl zwischen einer Variante ausschließlich bestückt mit den 8in1 Delights Kauartikeln oder einer Kombination aus Kauartikeln plus Leckerlis. Beide Displays sind als geschmackvolle Geschenke-Stapel gestaltet, dabei sind die Boxen drehbar und somit auch seitlich einsehbar. So werden in idealer Weise all die Hundebesitzer angesprochen, die ihren Vierbeinern zu Weihnachten eine besondere Freude bereiten möchten. Dem Handel eröffnen sich beste Chancen, sowohl treue 8in1-Kunden als auch neue Käufergruppen anzusprechen sowie Test- und Impulskäufe zu erzielen.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Weihnachten 2017 Für Produkte: 8in1 Snacks & Treats Art der Promotion: Saisonale Promotion

