Elinas: Elinas-Jahresedition

Einführung: 01. Februar 2017

Die Marke Elinas präsentiert mit der Sorte Melone eine besondere Sorte der Südfrüchte für seine Jahresedition 2017. Die Cantaloupe-Melonen-Stücke mischen sich mit dem für Elinas-typisch cremigen Joghurt zu einer erfrischenden Komposition. Das Zusammenspiel der süßen und fruchtigen Melone mit dem Joghurt sorgt das ganze Jahr für Urlaubsfeeling. Hergestellt in Deutschland gibt es Elinas-Genuss aus Kuhmilch mit seinen speziellen Joghurtkulturen in neun leckeren Sorten: Jahresedition Melone, Kirsche, Honig, Haselnuss-Honig, Brombeere, Aprikose-Mohn, Vanille-Mandel, Blutorange-Granatapfel sowie Natur. Die Grieß-Mousse-Desserts in den Sorten Kirsche und Caramell sowie der cremige Tzatziki Dip ergänzen das Elinas-Sortiment.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Becher Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 4 Einzelpackungsgröße: Viermal-150-Gramm-Multipack UVP in Euro: 1,89

Firmenlogo Hersteller Hochwald Foods GmbH

Bahnhofstraße 37-43

54424 Thalfang

Deutschland

http://www.hochwald.de

Weitere Informationen