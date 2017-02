Einführung: 01. Februar 2017

Die Bonbonmacher von Dr. C. Soldan greifen den Veggie-Trend auf – und kreieren die erfolgreichen Em-eukal Gummidrops nun auch ohne tierische Gelatine. In den Em-eukal Veggie-Drops vereinen sich natürlich fruchtige Orange, belebend-aromatische Limette und sauer-spritzige Zitrone zu einem erfrischenden Zitrusmix, kombiniert mit wertvollen ätherischen Ölen. So zeigt Geschmack Wirkung!

Bestell- und Lieferdaten

Material: Beutel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 20 Beutel pro Tray Einzelpackungsgröße: 90 g UVP in Euro: 1,95 Euro

