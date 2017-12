Emmentaler AOP URTYP Anno 1291: Der Emmentaler AOP URTYP von 1291 ist wieder da.

Einführung: 01. Oktober 2017

Die Sortenorganisation Schweizer Emmentaler AOP setzt einen Meilenstein in ihrem Portfolio: die Einführung des Emmentaler AOP URTYP von 1291. Ein junger Käsemeister der Traditionsmarke schuf einen Emmentaler, der dem berühmten Vorfahren so nahe kommt wie keiner zuvor und so ursprünglich und faszinierend schmeckt wie damals: 12 Monate gereift, kraftvoll im Aroma und weich im Abgang. Auch hier erkennt man die markentypische Handwerkskunst, die in den Laiben steckt: Rohmilch aus nur 20 Kilometern Umkreis um die Käserei, traditionelle Herstellung in einem Kupferkessel und 7 Monate Feuchtlagerung.

Bestell- und Lieferdaten

Material: foliert Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: Urcut, ca. 3 kg Einzelpackungsgröße: B 8 cm x L 20 cm UVP in Euro: 2,70 - 3,00 pro 100 g an der Käsetheke

Firmenlogo Hersteller Emmentaler Switzerland Consortium Emmentaler AOP

Kappellenstr. 28

3001 Bern

Schweiz

http://www.emmentaler.ch

