Escoffier: Broth of the Day in Bio-Qualität

Einführung: 01. September 2017

Die neue Bio-Range „Broth of the Day“ von Escoffier bringt einen heiß-kalten Trend aus New York City in den deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Rechtzeitig vor dem großen Boom in Deutschland begeistern die drei innovativen, trinkfertigen Brühen von Escoffier die junge Genießergeneration. Die modern interpretierten Klassiker in den Sorten "Gemüse Brühe" (vegan), "Hühner Brühe" und "Rinder Brühe" sind ein echter, isotonischer Powerdrink. Das Besondere: Die Premium-Brühen in Bio-Qualität werden einfach ohne Deckel in der Mikrowelle auf Trinktemperatur erwärmt und direkt aus dem Glas getrunken. In den warmen Monaten schmeckt Escoffier Broth of the Day auch kalt und wird als Powerdrink zum Trend-Getränk to-go. Ein cooles Erfolgsrezept für heiße Umsätze.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Glas Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: VE mit 5 Gläsern Einzelpackungsgröße: 235 ml UVP in Euro: 2,29

Firmenlogo Hersteller Escoffier GmbH

Postfach 1220

49198 Dissen a.T.W.

Deutschland

http://www.escoffier.de

