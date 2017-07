Escoffier: Soup of the Day in Bio-Qualität

Einführung: 01. September 2017

Das vegane Bio-Sortiment Escoffier Soup of the Day verbindet die Liebe zur Suppe mit dem Trend zu kleinen Mahlzeiten, moderner Vielfalt und einfachem Handling. Die neue kleine Suppen-Mahlzeit Escoffier Soup of the Day wird in den vier beliebtesten Suppen-Varianten eingeführt: "Karotten Suppe", "Erbsen Suppe", "Linsen Suppe" und "Kartoffel Suppe". Die moderne Interpretation der klassischen Rezepturen und das attraktive, trendige Produktdesign sorgen für eine hohe Verbraucherakzeptanz. Escoffier Soup of the Day ist ein Genuss-Highlight direkt zum Löffeln für die Generation Bio.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Glas Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: VE mit 4 Gläsern Einzelpackungsgröße: 355 ml UVP in Euro: 2,79

Firmenlogo Hersteller Escoffier GmbH

Postfach 1220

49198 Dissen a.T.W.

Deutschland

http://www.escoffier.de

Weitere Informationen