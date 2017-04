Fritt: Fritt Minis

Einführung: 02. Mai 2017

Die zeitlich limitierte Promotionofferte Fritt „Minis“ hat sich bereits 2016 einer großen Beliebtheit erfreut, sodass sich Fritt Fans auch in 2017 auf die Mini-Variante ihrer Kaubonbon-Klassik-Lieblinge freuen dürfen. Der 200g „Minis“ Beutel beinhaltet die vier leckeren Fritt Frucht-Standardsorten Kirsche, Erdbeere, Orange und Zitrone in Form von einzeln verpackten „Fritt Mini-Streifen“ im populären Fritt Look und Geschmack. Die Aktionsofferte eignet sich perfekt zum Naschen, Teilen und Anbieten.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Folie Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 20er Regalkarton, 100er 1/4 Chep Display Einzelpackungsgröße: 200g UVP in Euro: 1,79 - 1,99

Hersteller Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

Senefelderstraße 44

51469 Bergisch Gladbach

Deutschland

http://www.ludwig-schokolade.de

Weitere Informationen