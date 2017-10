Faller Konfitüren: Winterliche Fruchtaufstriche

Einführung: 01. Oktober 2017

Die drei neuen winterlichen Fruchtaufstriche Blutorangen-Glühwein, Zwetschgen mit Lebkuchengewürz und Williams Christbirne mit Zimt aus der Konfitürenmanufaktur Faller sorgen für eine besondere geschmackliche Abwechslung auf dem Frühstückstisch. Der Geschmack von Lebkuchen, Glühwein und Zimt harmoniert perfekt mit den reifen Früchten und lässt jedes Frühstück zu einem außergewöhnlichen Genuss werden. Die Saisonsorten sind von Oktober bis Januar 2018 deutschlandweit in Feinkostgeschäften, in der Hotellerie und Gastronomie, in Bäckereien, Gesundheitszentren sowie vereinzelt im Lebensmittelhandel erhältlich.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Glas Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 12 Gläser pro Karton Einzelpackungsgröße: 235g Glas / 430g Glas UVP in Euro: 3,89 / 4,89

Seeweg 3

79694 Utzenfeld

Deutschland

http://www.fallerkonfitueren.de

Weitere Informationen