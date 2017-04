Farmer's Snack : Geröstete Krachmandeln, mild gesalzen

Einführung: 01. April 2017

Edler Mandel-Genuss - in der Schale geröstet und mit Meersalz verfeinert! Mit dem Marken-Relaunch der Marke Farmer’s Snack hat das Unternehmen insgesamt 6 neue Mandel-Produkte auf dem Markt eingeführt. Neben den in eigener Kesselröstung veredelten Mandeln spanischer Art und den original mallorquinischen Mandeln führt Farmer's Snack seit April 2017 die in Schale gerösteten und mild gesalzenen Krachmandeln im Sortiment. Das schonenende Röstverfahren in der Schale hält die feinen Mandelaromen in der Nuss und intensiviert diese durch die Veredelung mit hochwertigem Meersalz. Eine innovative Alternative zu Pistazien und der ideale Snack-Artikel für unterwegs, die kleine Pause zwischendurch oder gemütliche Grill-Abende. Vegan - ohne künstliche Aromen, Gluten und Konservierungsstoffe.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Kunststoff Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 13 Packungen Einzelpackungsgröße: 100g UVP in Euro: 2,49

Firmenlogo Hersteller Farmer's Snack GmbH

Beckedorfer Bogen 27

21218 Seevetal

Deutschland

http://www.farmers-snack.de

Kontakt

Telefon: 0410565200

Telefax: 04105652032

E-Mail: info@farmers-snack.de



