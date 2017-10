Fluffy Nuts: Fluffy Nuts Erdnuss in zarter Maishülle

Einführung: 02. Oktober 2017

Fluffy Nuts sind Erdnüsse in einer zarten Maishülle ummantelt. Mit den drei neuen Sorten „Milde Paprika“, „Meersalz“ und „Crème Fraiche“ erfüllen Fluffy Nuts genau die Ansprüche der Zielgruppe Frauen ab 30+ und bieten einen leichten und natürlichen Snack-Genuss. Alle 3 Sorten werden in standfesten 80g-Beutel geliefert. Das auffällige Packungsdesign mit zarten Pastelltönen und das verbindende Herz-Symbol hilft dem Shopper, sich leicht am Snack-Regal zu orientieren.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Folien-Standbeutel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: VKE mit 11 LE Inhalt Einzelpackungsgröße: 80g UVP in Euro: 1,49

Hersteller The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co. KG

Rathenaustrasse 54

63263 Neu-Isenburg

Deutschland

http://www.lorenz-snackworld.de

Weitere Informationen