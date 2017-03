Frusano: Bio Fit For Fun Fitnessbären von Frusano

Einführung: 02. Januar 2017

Sportlich-fructosefreie Fit For Fun Bio Gummibären in spannenden, neuen Geschmacksrichtungen Kiwano, Mango und Cranberry, fein gesüßt nur mit Malzzucker und Traubenzucker, ohne Kristallzucker. Der ideale Energiebooster für zwischendurch. Reich an Malzzucker (Maltose), kein Kristallzucker, fructosefrei, glutenfrei und vegan.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Beutel mit Eurolochung Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: Tray zu je 10 Stk. Einzelpackungsgröße: 100g UVP in Euro: 1,99

Firmenlogo Hersteller Frusano GmbH

Lochhamer Schlag 12

82166 Gräfelfing

Deutschland

http://www.frusano.com

Kontakt Alexander Polanetzki

Telefon: 089/3816898-73

Telefax: 089/3816898-79

E-Mail: alexander.polanetzki@frusano.com



