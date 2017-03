Fuego Burger-Spezialitäten: Fuego Burger-Promotion für die Grillsaison 2017

Aktionszeitraum: 10. April 2017 - 30. Juni 2017

Fuego setzt in der Grillsaison 2017 auf das Trendthema „selbstgegrillte Burger“ und stellt die umfassende Fuego Range mit allen Produkten für den perfekten Burger in einem aufmerksamkeitsstarken Aktionsdisplay zur Verfügung. Das neue ¼-PAKi Aktionsdisplay von Fuego rund um den Burger verspricht mit bewährten Klassikern und fünf neuen Burger-Spezialitäten ein heißes Grill-Feuerwerk am POS. Ein wirklich feuriges Genuss-Erlebnis bietet die Fuego Rote Scharfe Burger Sauce in der beliebten Fuego Squeeze-Flasche. Für alle Burger-Fans, die den echten BBQ-Geschmack lieben, sind das Fuego Burger Relish Smoked Onion und das Fuego Burger Relish Bell Pepper die erste Wahl. Auch zwei neue Toppings sorgen für ein Geschmacks-Highlight auf jedem Burger: Die Fuego Röstzwiebeln Hot Chili im Becher geben dem Klassiker mexikanisches Feuer und die Fuego Kaktus Streifen bringen frischen Wind in die Burger Genusswelt.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Grillsaison 2017 Für Produkte: Fuego Burger-Promotion für die Grillsaison 2017 Art der Promotion: Saisonale Promotion

Firmenlogo Hersteller Theodor Kattus GmbH

Industriestraße 25

49201 Dissen a.T.W.

Deutschland

http://www.fuego.eu

