Fuego: Potato Churros von Schne-frost

Einführung: 01. März 2018

Die neuen Fuego Potato Churros sind ein innovativer Kartoffel-Snack, der frische Impulse im Tiefkühlregal generiert. Der Tiefkühl-Spezialist Schne-frost stellt die Fuego Potato Churros in Markenlizenz der Theodor Kattus GmbH her. Die Premium-TK-Snacks sorgen ab Frühjahr 2018 für mexikanische Lebensfreude im Tiefkühlregal und profitieren von der Kraft und Authentizität der Marke Fuego. Die Einführung der Fuego Churros erfolgt in drei abwechslungsreichen Sorten. Die Fuego Potato Churros werden aus klassischen Kartoffeln hergestellt und sind eine innovative Alternative zu dem Snack-Liebling Pommes Frites. Das Trendprodukt Süßkartoffel sorgt bei den Fuego Sweet Potato Churros für den besonderen Geschmack und die auffallende Optik. Und für alle, die es besonders feurig mögen, sind die Fuego Sweet Potato Churros Chili die erste Wahl. Alle drei Sorten Fuego Churros sind laktosefrei und vegetarisch.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Beutel Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 10 Beutel Einzelpackungsgröße: 450 g Beutel UVP in Euro: 2,29

