Fuego: Wrap Saucen Hot Salsa und Sour Cream

Einführung: 03. April 2017

Wraps werden in unserer Snack-orientierten Gesellschaft immer beliebter, weil sie so herrlich unkompliziert sind. Die neuen Fuego Wrap Saucen sorgen jetzt für einen authentischen Mexican Cantina Style in den leckeren Tortilla-Röllchen. Die Wrap Saucen werden einfach vor dem Aufrollen über die belegten Tortilla-Fladen gegeben und passen zu vielen Füllungen. Die Fuego Wrap Sauce Hot Salsa mit Tomate und Chili ist feurig mexikanisch abgeschmeckt und harmoniert besonders gut zu herzhaften Wraps mit Fleisch. Die milde und fein säuerlich schmeckende Fuego Wrap Sauce Sour Cream passt sehr gut zu Geflügel und macht aus jedem vegetarischen Wrap einen frisch-würzigen Genuss. Um das Potenzial des Trend-Themas Wrap optimal auszuschöpfen, wird empfohlen, die neuen Fuego Wrap Saucen in einem Sichtfeld mit passenden Fuego Spezialitäten zu platzieren.

Bestell- und Lieferdaten

Material: Glas Pfand: Einweg pfandfrei Verpackungseinheit an den Handel: 4 Gläser in der VE Einzelpackungsgröße: 200 ml UVP in Euro: 1,99

Firmenlogo Hersteller Theodor Kattus GmbH

Industriestraße 25

49201 Dissen a.T.W.

Deutschland

http://www.fuego.eu

Weitere Informationen