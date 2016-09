Geburtstagsparty-Promotion: Fruchtzwerge

Aktionszeitraum: 29. August 2016 - 08. Oktober 2016

In diesem Jahr wird die Danone Marke Fruchtzwerge in Deutschland 35 Jahre alt und möchte dies mit ihren kleinen Fans feiern: Im Zeitraum von KW 35 bis 40 findet in Deutschland und Österreich eine Promotion-Aktion statt, bei der es 25 bunte Geburtstagspakete für eine Party zu gewinnen gibt. Die klassischen „Fruchtzwerge“ 6er- und 8er-Packs sowie der Produkte „Fruchtzwerge go“ und „Fruchtzwerge Drinks“ werden mit einer bunten Partybanderole ergänzt.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: 35ter Geburtstag der Marke Fuchtzwerge Für Produkte: Fruchtzwerge Art der Promotion: Spezial Promotion

Firmenlogo Hersteller Danone GmbH

Richard-Reitzner-Allee 1

85540 Haar

Deutschland

http://www.danone.de

Weitere Informationen