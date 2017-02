Germeta: Quelle Still GO mit Sportscap

Einführung: 01. Februar 2017

Für alle, die es sportlich mögen! Fitness liegt voll im Trend. Und echte Sportler brauchen während des Trainings immer mal wieder ganz schnell eine Erfrischung. Deshalb bietet Germeta die beliebte Quelle Still, ohne Kohlensäure, ab sofort als „GO“ mit praktischem Sportscap-Verschluss in der 0,75 l-PET-Flasche an. Der Verschluss lässt sich leicht öffnen und bietet sofort vitalisierenden Trinkgenuss. Und das nicht nur beim Sport! Ideal auch für unterwegs.

Bestell- und Lieferdaten

Material: PET Pfand: Einweg mit Pfand Verpackungseinheit an den Handel: Sechserpack Einzelpackungsgröße: 0,75 l Flasche UVP in Euro: 0,54

Firmenlogo Hersteller Heil- und Mineralquellen Germete GmbH

Am Brunnen 9

34414 Warburg

Deutschland

http://www.germeta.de

