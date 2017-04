Gewinnspiel: Sonnen Bassermann

Aktionszeitraum: 18. April 2017 - 31. August 2017

Auch in diesem Sommer verlost Sonnen Bassermann im Aktionszeitraum von KW 16 bis KW 35 wieder beliebte Gewinne für den Sommerurlaub in der Ferienwohnung, auf dem Campingplatz oder dem Segelboot: 50 bequeme Lamzacs von Fatboy und 75 leistungsstarke Powerbanks für den entspannten Tag in der Sonne. Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, muss nur die Gewinnspielfrage unter www.sonnenbassermann.de/gewinnspiel richtig beantworten. Zusätzlich liegen direkt am POS Teilnahmekarten an Aktionsdisplays aus.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Saisonales Gewinnspiel Für Produkte: Sonnen Bassermann Art der Promotion: Saisonale Promotion

Clara-Zetkin Straße 8-15

14547 Beelitz

Deutschland

http://www.sonnenbassermann.de

Weitere Informationen