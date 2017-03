Große Treuepunkte-Kampagne von Kerrygold: Gesamtes Kerrygold Sortiment

Aktionszeitraum: 01. Mai 2017 - 01. August 2017

Die Ornua Deutschland GmbH führt vom 1. Mai bis zum 1. August 2017 die größte Treuepunkte-Aktion in der Geschichte von Kerrygold durch. Dabei können Verbraucher Weidemilch-Siegel sammeln, die auf allen Produktverpackungen der irischen Molkereimarke zu finden sind. Bei 30 Siegeln erhalten die Käufer eine Prämie in limitierter Auflage. Im Aktionszeitraum werden 57 Millionen Kontakte erzielt. Mit der Kampagne fördert Ornua Verbundkäufe und motiviert die Verbraucher, auch neue Kerrygold Produkte zu probieren. Kerrygold hat inzwischen eine große Range: Butter, Kerrygold Extra, Käse und Joghurt – auf allen diesen Produkten finden sich die Weidemilch-Siegel, die ausgeschnitten und gesammelt werden können. „Treue“ Kunden werden so mit attraktiven Prämien wie Kaffeebechern und Müslischalen im Kerrygold Look belohnt. Ornua begleitet die Aktion mit diversen Werbemitteln im Lebensmittelhandel. Dazu gehören neben Plakaten, Dispensern mit Sammelheften und Scannerleisten für das Regal auch Lama-Säulen. Die Treuepunkte-Kampagne wird Onpack auf ca. 21,5 Millionen Packungen kommuniziert.

Details zur Aktion

Anlass der Promotion: Belohnung treuer Kunden Für Produkte: Gesamtes Kerrygold Sortiment Art der Promotion: Spezial Promotion

